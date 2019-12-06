Новосибирск, , 05:47 — REGNUM К новому автовокзалу Новосибирска, который откроют в декабре 2019 года на месте вещевого рынка, продлят маршруты общественного транспорта. Также планируется перенести несколько конечных остановочных пунктов. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Новый автовокзал — это транспортный узел, основная задача которого — организация перевозок пассажиров по межмуниципальным, межсубъектным и международным маршрутам. Но перед нами стоит и другая не менее важная задача — обеспечить транспортную доступность внутри города. Сегодня специалистами мэрии дополнена сеть городских маршрутов. Они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории — для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта, — пояснил Локоть. — Следующим летом мы приступим к строительству трамвайной линии от «Сада мичуринцев».

До 1 марта 2020 года на новый автовокзал планируется перевести все межмуниципальные, межсубъектные и международные маршруты. Работать он будет в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый автовокзал на месте закрытой в 2015 году Гусинобродской барахолки в Новосибирске планируется открыть 21 декабря 2019 года. Он будет называться «Новосибирский автовокзал — Главный».

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