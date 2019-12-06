Владивосток, , 05:58 — REGNUM Прокуратура Владивостока вынесла протест на постановление главы города «Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории города Владивостока», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Принятое Олегом Гуменюком постановление №3470 от 30 сентября 2019 года изучила прокуратура Владивостока. Установлено, что запрет на въезд большегрузов в город в дневное время суток противоречит не только региональному, но и федеральному законодательству. Председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Пётр Куприянов отметил, что оценка регулирующего воздействия такого постановления не проводилась. Ведомство нашло подтверждение доводов Куприянова в Уставе города и уже приняло меры прокурорского реагирования. Жалоба профсоюза удовлетворена, большегрузы отныне смогут свободно въезжать в город в любое время дня и ночи.

Как сообщало ИА REGNUM, неоднозначное решение главы Владивостока, запрещающее въезд в город большегрузов в дневное время, проверит прокуратура.