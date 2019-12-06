Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM Жители Камчатки с увлечением следят за судьбой медвежонка Маши, которая переехала в Центр реабилитации диких животных в Калуге год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, камчатские СМИ публикуют все новости о судьбе Маши. Последняя, опубликованная в КП-Калуга, нашла много положительных откликов у жителей полуострова. Сообщается, что Маша чувствует себя прекрасно, набрала уже 200 килограммов и легла спать на зиму. Камчатцы желают Маше расти здоровой и хорошо выспаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-месячного медвежонка Машу камчатские волонтёры подобрали на дороге в конце 2017 года. Малышка была сильно истощена, судя по всему, её маму убили браконьеры, а медвежонка бросили. Общественники сначала держали Машу на даче и сами выхаживали её. Потом кроху волонтёры передали в Калужский центр реабилитации диких животных. В Калугу Маша самолётом добралась 23 января 2018 года. Деньги на её перевозку жители Камчатки собирали всем миром. Люди собрали 220 тыс. рублей. Примечательно, что на Камчатке с её богатейшим животным миром, центра реабилитации диких животных нет.