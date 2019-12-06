Якутск, , 05:37 — REGNUM Якутянка Любовь Миронова попала в финал международного конкурса «Миссис Мира 2020», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Завтра финал. Вне зависимости от результатов, я рада за этот опыт. Пусть мой опыт, даст вдохновение многим женщинам. Особенно женщинам Якутии, ведь реально каждая может находится на сцене с 48 самыми красивыми, яркими, амбициозными женщинами всего мира», — написала Миронова на свой странице в Instagram.

Финал состоится 6 декабря в Лас-Вегасе.

https://www.instagram.com/p/B5mdVTlJAoR/

Как сообщало ИА REGNUM, Любовь Миронова представляет Россию на конкурсе «Миссис Мира 2020». Родом из Якутии, но проживает с семьёй в Казахстане. За помощью в сборе средств на поездку и наряды она обращалась к землякам.