6 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 10:00 — REGNUM Обратиться за получением пособия по уходу за ребенком или, например, встать на регистрационный учет как индивидуальный предприниматель гражданин России теперь может по месту нахождения, а не только по месту официальной прописки. Это стало возможным благодаря тому, что Фонд социального страхования Российской Федерации (Фонд) перешел на предоставление услуг по экстерриториальному принципу.

Госуслуги

Иван Шилов © ИА REGNUM

Экстерриториальность предусматривает возможность обращения за государственной услугой вне зависимости от места жительства или места нахождения. Как пояснили в Фонде, новый принцип позволил свести к минимуму материальные и временные затраты граждан и компаний при получении государственных услуг. Экстерриториальность преследует целью, главным образом, повышение доступности данного вида услуг и качества их оказания.

Список государственных услуг, которые предоставляются по экстерриториальному принципу, утвержден распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 N 43-р.

Переход к предоставлению услуг по экстерриториальному принципу стартовал с 1 февраля прошлого года и осуществлялся в несколько этапов. Изначально в новом формате стали доступны четыре услуги. Речь идет о регистрации и снятии с регистрационного учета в Фонде лиц, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхователей — физлиц, которые обязаны перечислять страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, страхователей — физлиц, заключивших трудовой договор с работником, а также о приеме документов, служащих основаниями для начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, и иной документации, подтверждающей правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

С 1 января текущего года Фонд досрочно по экстерриториальному принципу начал оказывать услугу по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей-компаний по месту нахождения обособленных подразделений. А с 1 июля — еще шесть услуг. Это назначение и перечисление застрахованным гражданам пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, которые встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, при невозможности выплаты данных пособий страхователем; а также назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производствах и при профессиональных заболеваниях в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, обладающим правом на получение страховых выплат при их смерти.

В Фонде пояснили, что новый принцип предоставления социальных госуслуг стал востребованным как среди граждан, так и среди предприятий. Так, в одно отделение Фонда в городе Мурманске обратился ИП, открывший свое дело в этом городе, но при этом имеющий регистрацию в Хабаровске. С работниками своей компании он заключил трудовые договоры, поэтому был обязан зарегистрироваться в отделении Фонда по месту жительства (постоянной регистрации). Но теперь ему не требуется посещать Хабаровское региональное отделение Фонда, а можно прийти в региональное отделение Мурманска и подать требуемые законом документы. При этом сотрудники отделения сами переправят документы в Хабаровск, где ИП и будет поставлен на регистрационный учет.