Благовещенск, , 05:27 — REGNUM В правительстве Амурской области не исключают того, что через несколько лет Приамурье и Японию свяжет прямая авиалиния, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О возможности развития отношений между Приамурье и Японией в направлении международного туризма, говорили на пресс-конференции, посвященной итогам первого официального визита амурской делегации в Японию. В частности, отмечалось, что за 9 месяцев 2019 года на 70% вырос торговый оборот Амурской области с Японией, в 150 раз увеличился экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, о замораживании позитивных отношений между Россией и Японией заговорили в СМИ. В настоящее время российско-японские отношения если и не зашли в тупик, то поставлены на паузу, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.