Красноярск, , 05:17 — REGNUM Средняя сумма взятки в Красноярском крае за 9 месяцев 2019 года составила 189 тысяч рублей, против 286 тысяч рублей таковой в 2019 году. Об этом 5 декабря в ходе пресс-конференции, посвящённой Международному дня борьбы с коррупцией (9 декабря) рассказали начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и прокурор Красноярского края Михаил Савчин.

За этот период были задокументированы 69 фактов взяточничества.

Всего в регионе было выявлено 480 коррупционных преступлений и 112 коррупционеров. Пресечено 103 преступления коррупционного характера против государственной власти и органов местного самоуправления. 201 уголовное дело направлено в суд.

Основная часть выявленных в ходе проверок нарушений, примерно 2500, связана с ненадлежащим представлением сведений о доходах и имуществе. А всего в 2019 году на коррупциогенность было проверено более 42 тысяч документов государственной и муниципальной власти.

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