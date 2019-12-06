Москва, , 04:51 — REGNUM Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, попытался разыграть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он 5 декабря сообщил на своей странице в Facebook.

«Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — объяснил пранкер.

В своей публикации Лексус представил фрагмент разговора с человеком, голос которого похож на голос Зеленского. Пранкер начал разговор с фразы «Кремль на проводе» и попросил собеседника снять «санкции СБУ» для того, чтобы у него была возможность приехать в Киев. В ответ на это пранкеру было предложено пройти тест и ответить на вопрос о том, что нужно отвечать на слова «Слава Украине».

https://www.facebook.com/lexus.stolyarov/videos/2588079431452026/

В своём комментарии на Facebook Столяров объяснил, что решил сделать звонок Зеленскому, чтобы убедиться, что он ничем не хуже передачи «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия-1».

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