Благовещенск, , 05:00 — REGNUM В Амурском Центре медицины катастроф подвели предварительные итоги года — к настоящему времени специалисты Центра спасли порядка 1,7 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За 10 месяцев 2019 года специалисты Центра почти 900 раз выезжали и 250 вылетали на оказание помощи пострадавшим. В результате помощь получили порядка 1700 больных. Более 850 из них были эвакуировали на автотранспорте, ещё 550 — на вертолётах и почти 300 человек помощь получили на месте. Среди пациентов, которые нуждались в помощи, было около 400 детей, пишет АмурИнфо.

Руководитель Центра Юрий Царенко отметил, что в скором времени они получат новую технику, но есть в Центре медицины катастроф и другая беда.

«Нам не хватает реаниматологов. Они самые востребованные, и с каждым годом их все больше убывает. А по положению, мы должны эвакуировать больного в сопровождении реанимационной бригады», — рассказал Царенко.

Как сообщало ИА REGNUM, новая вертолётная площадка санитарной авиации введена в эксплуатацию на Среднем Урале: медики медицины катастроф получают удобный пункт базирования авиационных средств спасения.