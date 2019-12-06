Красноярск, , 04:46 — REGNUM Знаменитый природный заповедник — национальный парк «Красноярские столбы» 5 декабря посетил миллионный с начала года гость. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Удача улыбнулась 18-летнему Александру Козлову, приехавшему из Балахты на учебу в красноярском политехническом техникуме. Помимо памятных сувениров, молодому человеку был вручён сертификат на проживание на территории заповедника в гостевом городке «Нарым».

Учёт посетителей «Столбов» ведётся с помощью установленных у восточного входа и в центральном районе заповедника специальных камер.

В 2015 году «Столбы» посетили 328 тысяч туристов. В 2018 году — 754 тысячи. А цифра миллион за год оказалась пройдена 5 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о преобразовании Государственного природного заповедника «Столбы» в национальный парк «Красноярские столбы».

Читайте ранее в этом сюжете: Почему заповедник «Столбы» переименован в «Красноярские столбы»?