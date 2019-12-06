Вашингтон, , 03:44 — REGNUM В США умер бежавший из СССР в 1980 году бывший майор Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Виктор Шеймов. Об этом 6 декабря сообщает газета «Вашингтон пост».

Перебежчику, продавшему ЦРУ способ чтения секретной переписки КГБ, было 73 года.

Шеймов был вывезен сотрудниками ЦРУ из Москвы вместе с женой и дочерью. Они долго считались погибшими, и только в 1985 году информация о возможном нахождении Шеймова в США появилась в КГБ.

Переданные американцам данные (предатель работал в восьмом управлении КГБ, занимавшемся вопросами связи и шифрования) позволили им почти пять лет беспрепятственно читать секретную переписку КГБ с зарубежными резидентурами.

В 2000 году Шеймовым был подан беспрецедентный иск к ЦРУ о невыплате обещанного при вербовке миллиона долларов (он получил лишь $200 тыс.), который он выиграл.

Сообщается, что Шеймов имел заболевание лёгких и умер 18 октября из-за осложнений болезни.

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