Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей зажгли огни на главной рождественской ёлке перед Белым домом, сообщает пресс-служба администрации американского лидера.

«Меланья и я хотим пожелать вам очень счастливого Рождества», — заявил он в ходе торжественной церемонии.

Также на церемонии присутствовали конгрессмены и представители Белого дома. Музыку на мероприятии исполнял инструментальный ансамбль Корпуса морской пехоты США.

Как сообщало ИА REGNUM, традиция зажигать огни на рождественской ёлке в Белом доме зародилась в 1923 году, во время президентского срока Джона Калвина Кулиджа. В 2018 году Трамп не стал произносить длинную речь, а просто пожелал американцам счастливого Рождества и Нового года.

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