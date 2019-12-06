Омск, , 03:25 — REGNUM С 6 по 9 декабря в Омской области пройдёт Межрегиональный форум казахской молодежи «АЛГА — Авангард лидеров гражданского актива» #объединяй_действуй_развивай». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, это проект, победивший в конкурсе Фонда президентских грантов.

Планируется, что участие в форуме примут более 100 молодёжных активистов из России и приграничных регионов Казахстана.

Организатор мероприятия — Омская региональная общественная организация «Казахи Омска». Поддержку осуществляет правительство Омской области.

На форуме запланирована работа по секциям, состоятся пленарное заседание, мастер-класс, панельная дискуссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Омске состоялся XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

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