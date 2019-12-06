Южно-Сахалинск, , 03:19 — REGNUM На складах и в аптеке областной больницы Сахалина обнаружены препараты с истекшим сроком годности, сообщила 5 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

«В связи с этим заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания служебной проверки», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что первые результаты проверки стали основанием для внеплановых мероприятий во всех учреждениях здравоохранения региона. Кроме того, в медицинском учреждении продолжается прокурорская проверка.

Напомним, поводом для проверки стали сообщения местной прессы о том, что в областной больнице используются медпрепараты с истекшим сроком, материалы одноразового использования, а также нарушаются условия труда. Ранее эти сообщения опровергали в пресс-службе правительства региона и в самой больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице