Красноярск, , 02:57 — REGNUM 6 декабря в Красноярске ожидается сильный ветер, днём потеплеет до 0…+2 °C, сообщает Гидрометцентр.

Сильный юго-западный ветер 5−10 м/с, достигающий на порывах 15−18 м/с, как ожидается, «выдует» из города загрязнённый воздух, что позволит снять режим неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), так называемое «чёрное небо».

После ночной температуры воздуха −10…−8 °С на дорогах образуется гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, режим неблагоприятных метеорологических условиях был введен в Красноярске утром 5 декабря.

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