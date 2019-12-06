Москва, , 02:35 — REGNUM Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет снизилась на 9% за последние десять лет. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Как следует из сообщения, проведённый анализ по всем впервые выявленным заболеваниям показал, что с 2000 по 2009 годы наблюдался их рост. А за период с 2009 по 2018 годы общий показатель заболеваемости снизился на 9%.

При этом, периоды роста и снижения заболеваемости по разным классам болезней оказались распределены по годам неравномерно.

Например, благодаря вакцинации уже с 2000 года снижался процент инфекционных и паразитарных болезней, при этом к 2018 году снижение достигло 30%. Заболеваемость нервной системы начала сокращаться с 2011 года — на 18%. Мочеполовой системы с 2008 года — на 16%. Врожденные аномалии развития с 2011 года — на 16%. Почти не изменилась заболеваемость органов дыхания — снижение составило всего 2% с 2009 года.

Минздрав фиксирует рост заболеваемости детей новообразованиями. Но, при этом, отмечает, что большее часть из них являются доброкачественными, и только 3−3,5% — злокачественными.

У подростков после 14-ти лет отмечен рост частоты болезней глаз.

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