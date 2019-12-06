Якутск, , 02:49 — REGNUM В мэрии Якутска продолжается приём заявок на соискание ежегодной общественной премии «Якутянин года-2019. Якутск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Владимир Путин вручил награду лучшему волонтёру 2019 года

«Премия учреждена для выявления современных героев среди жителей города, а также для поощрения горожан, внесших существенный вклад в развитие Якутска. «Якутянином года» может стать любой житель, независимо от сферы деятельности и социального статуса», — сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Для участия предлагается несколько номинаций: «Сила духа», «Успех в мире», «Доброе сердце», «Личностный рост», «Прорыв года», «Распространение знаний», «Вклад в развитие города», «Социальное предпринимательство».

Заявки принимают с 1 по 20 декабря. В итоге оргкомитет сформирует список из 21 претендента для народного и экспертного голосования.

Интернет-голосование пройдёт на сайте Ykt.Ru с 1 по 15 января 2020 года, уже с 16 по 23 января определят шесть лауреатов премии.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёр Инесса Клюкина из Татарии, автор проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция» получила награду «Волонтёр года» от президента РФ Владимира Путина.