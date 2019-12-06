Москва, , 02:20 — REGNUM Новая трасса М-11, получившая название «Нева», будет полностью покрыта сотовой связью до конца марта 2020 года. Об этом 6 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на сотовых операторов.

Сегодня устойчивый сигнал отсутствует примерно на 70−80 км дороги, что соответствует 11−12% длины трассы. Таким образом, автомобилисты не могут выполнять звонки и пользоваться экстренным номером 112. Для непрерывного сотового сигнала на всем протяжении М-11 требуется построить 105 новых антенно-мачтовых сооружений.

«К настоящему моменту смонтировано 70% фундаментов для них. К размещению оборудования операторов готовы 40% объектов. До конца года планируется завершить строительство всех 105 сооружений», — пояснили в пресс-службе компании «Автодор».

Платная трасса М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг северной столицы. Она стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Она проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 километров.

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