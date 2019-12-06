Москва, 6 декабря 2019, 02:15 — REGNUM Для половины граждан РФ — врачи и спасатели являются героями. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
«Героями нашего времени» для 49% участников опроса ВЦИОМ являются «врачи, лечащие и спасающие людей».
47% респондентов назвали героями сотрудников МЧС, «спасающих людей, попавших в чрезвычайные ситуации».
31% опрошенных видят «героями нашего времени» военных, служивших в горячих точках.
27% считают героями учителей, «ученики которых добились высоких результатов».
22% участников опроса «героями нашего времени» видят полицейских, «рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников».
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в виде телефонного интервью 4 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет.