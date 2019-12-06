Владивосток, , 02:44 — REGNUM В администрации Владивостока утвердили список лауреатов молодежной премии «Есть за что!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В 2019 году заявки на участие в конкурсе подали 56 претендентов. Эксперты выбрали 10 победителей, которые получат престижную городскую награду. Лауреатами премии «Есть за что!» стали Дмитрий Романов, Денис Горбунов, Яна Гапоненко, Кристина Мазур, Екатерина Кириллова, Екатерина Беляева, Алексей Яковлев, Максим Русанов, Евгения Кухарева и Егор Коваленко. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Размер премии составляет 100 тыс. рублей.

Каждый из лауреатов внёс какой-то собственный вклад в развитие города Владивостока. Награждение победителей состоится в конце года.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшему волонтёру 2019 года награду вручил президент России Владимир Путин.