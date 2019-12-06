Нижний Новгород, , 00:35 — REGNUM В Шарангском районе надзорное ведомство добилось сноса аварийных, давно расселенных домов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Снос расселённых домов должен был произойти в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013−2017 годы».

Пустующие и разрушающиеся дома несут угрозу жизни и здоровью неопределенного круга граждан. Кроме того, в данных объектах может в любой момент произойти правонарушение.

Итогом воздействия прокуратуры стал снос четырёх домов в селе Роженцово.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Нижегородской области находятся 220 расселенных аварийных домов, которые необходимо снести, подсчитал региональный минстрой. По словам министра строительства Анатолия Молева, муниципалитетам на эти цели нужно 100 млн рублей. Губернатор Глеб Никитин полагает, что в ряде районов местные власти могут справиться со сносом самостоятельно. Он поручил решить вопрос о сносе угрожающих безопасности граждан домов системно в течение следующего года.