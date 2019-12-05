Великий Новгород, , 23:47 — REGNUM Школьникам из пострадавших от подтопления районов Новгородской области подарили участие в смене «Зимняя сказка» в международном детском центре «Артек». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, 33 юных новгородца встретят Новый год в Крыму: смена начнётся 28 декабря и продлится до 18 января 2020 года.

Тема смены — традиции и обряды празднования Нового года и Рождества разными народами мира.

Отметим, что Министерство просвещения РФ внепланово выделило квоты на отдых новгородским детям по просьбе главы региона Андрея Никитина. По его поручению отправку школьников в Крым организует министерство образования Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября 2019 года действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. К началу декабря подтопленными оставались шесть населённых пунктов в двух районах и 64 приусадебных участка. В регионе до сих пор повреждено десять участков дорог и шесть мостов.

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