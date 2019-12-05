Ростов-на-Дону, , 23:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода. Вадим Варшавский признан виновным «в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере» (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел выяснили, что в период с 2014 года по 2015 год генеральный директор коммерческой фирмы умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию.

Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года. Отбывать наказание предприниматель будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что Варшавский был избран депутатом Госдумы IV и V созывов («Единая Россия»). В настоящее время он также проходит подозреваемым по делу о хищении 2,5 млрд рублей, принадлежащих банку «Петрокоммерц».