6 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Сегодня вопрос экологии стоит особенно остро, и ещё более остро проблема ощущается в промышленных городах. Экологические проблемы напрямую влияют на качество жизни населения и демографию, и, к сожалению, без прямого участия государства мы мало что можем сделать. Нацпроект «Экология» — первый многолетний природоохранный проект в истории современной России с бюджетом более 4 трлн рублей. Включает в себя 11 федеральных проектов с направлениями: «Вода», «Воздух», «Отходы», «Лес» и «Биоразнообразие».

Дарья Антонова, , 11:16 — REGNUM Мурманск — крупнейший город мира, расположенный за Северным полярным кругом. Официальной датой образования города принято считать 4 октября 1916 года, таким образом, Мурманск стал последним городом, основанным в Российской империи, первоначально получив имя Романов-на-Мурмане. Во время Первой мировой войны, в условиях блокады Черного и Балтийского морей, для того чтобы доставлять военные грузы от союзников по Антанте, Россия нуждалась в выходе в Северный Ледовитый океан. Таким образом, 1 сентября 1915 года на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря был основан морской торговый порт, появление которого в дальнейшем и способствовало развитию города.

Мурманский морской торговый порт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Балконные ограждения домов, расположенных рядом с портом, также окрасили в яркие цвета Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сегодня Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (АО «ММТП») — крупнейший северный порт страны. Предприятие является самой большой погрузочно-разгрузочной компанией Арктического бассейна России, специализирующейся на перевалке навалочных и генеральных грузов, таких как: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень. Порт ежегодно переваливает до 16 млн тонн различных грузов и благодаря своему расположению обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всём мире.

Мурманский морской торговый порт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учитывая специфику деятельности порта, местные жители и экологи многие годы били тревогу, ведь ни для кого не секрет, что угольная пыль, образующаяся при разгрузке-погрузке и переработке сырья, наносит вред окружающей среде региона. Жители Мурманска то и дело жаловались на чёрный налёт, оседавший на окнах домов, расположенных вблизи порта. Теперь же экологическая повестка — одна из основных на предприятии.

Один из самых больших проектов, успешно реализованных в Мурманском торговом порту, — строительство по периметру производственной площадки металлического перфорированного пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около двух километров. Такие экраны позволяют снизить ветрообразование на складских площадях, задерживают взвешенные частицы на внутренних стенках, таким образом, экран мешает пыли разлетаться в сторону города. Первые экраны были установлены в апреле 2019 года, полностью завершить проект планируется в 2020 году. Экраны окрашены в яркие цвета, напоминающие северное сияние, и уже сейчас стали своеобразным арт-объектом.

Возведение экранов — часть масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП» в рамках федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология», стоимость программы более 3 млрд рублей. Кроме того, для пылеподавления в порту используется уникальная система орошения, состоящая из 17 тумано‑ и снегообразующих водяных пушек. Орошение производится при высыпании груза, благодаря датчикам температуры пушки выбрасывают либо снег, либо водяную взвесь.

В порту успешно работает система очистки ливневых стоков, которая очищает всю грязную воду, образующуюся на промышленной площадке, практически до уровня питьевой. Все сточные воды проходят четыре ступени очистки, после чего уже чистая вода подаётся на систему пылеподавления.

АО «Мурманский морской торговый порт» разработало оригинальную систему экологического прогнозирования, которая позволяет отслеживать и анализировать изменения метеоусловий в режиме реального времени и предотвращать выбросы загрязняющих веществ. Программное обеспечение системы позволяет дать достаточно точный прогноз на 1−3 часа вперёд и вплоть до трех суток по экологической ситуации в регионе. Меры принимаются ещё на этапе, когда проблема не возникла, а только спрогнозирована. Подобной экологической диспетчерской на сегодняшний день более нет ни в одном порту России.

Стоит отметить, что в рамках экологической программы на производственной площадке порта с июня 2018 года высажено более 220 деревьев, которые выполняют функцию естественного природного щита, предотвращающего ветровую эрозию. Мурманский морской торговый порт принимает активное участие в озеленении не только своей производственной площадки, но и территории города. Так, осенью 2019 года было высажено порядка 760 саженцев кустарников.