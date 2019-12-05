Саранск, , 23:16 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в расширенном заседании Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). В частности, участники обсудили подготовку республики к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Среди ключевых мероприятий, которые готовит региональное отделение РВИО — реконструкция фрагмента Сурского оборонительного рубежа и выпуск документального фильма о нём. Также запланированы мероприятия, посвящённые 45-летию Дома-музея лётчика-истребителя Михаила Девятаева в Торбеево.

«Под особым контролем должна быть работа по увековечиванию памяти наших земляков, благоустройству памятников, обелисков и воинских мемориалов. Всего в республике сейчас 588 памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Многие из них требуют ремонта», — отметил Волков.

Он добавил, что по его поручению необходимые средства на ремонт памятников будут включены в бюджет 2020 года. При этом Волков призвал принимать активное участие в этой работе руководителей предприятий, бизнесменов, всех неравнодушных граждан.

ИА REGNUM напоминает, в 1941 году, когда враг шёл на Москву, была выпущена директива Государственного комитета обороны о строительстве оборонительных рубежей на территории страны. Сурский оборонительный рубеж возводился по правобережью рек Сура, Уза, Няньга и Нардым на территории Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Нижегородской (Горьковской), Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Решение о мобилизации населения для строительства Сурского рубежа принимал Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б). Граждане не моложе 17 лет, «физически здоровые» объединялись в бригады по 50 человек и вели работы. Ежедневно на линии оборонительного фронта находились до 100 тысяч человек, работа не прекращалась даже в лютые морозы, доходившие до 40 градусов. Общая протяжённость сооружений составила 80 км. Крайние точки — место впадения реки Барыш в Суру и участок железной дороги Рузаевка—Инза. Строительство велось с октября 1941 до января 1942 года.