Лондон, , 22:41 — REGNUM Более 500 авиапассажиров с опозданием прибыли в Лондон из-за вылета самолёта американского президента Дональда Трампа, пишет 5 декабря The Independent.

Проблемы возникли у пассажиров, пребывающих в аэропорт Станстед: воздушное пространство для всех самолётов было закрыто на время, пока готовился к отлёту самолёт Трампа. Пауза длилась в районе часа.

В результате ряд самолётов был перенаправлен в другие британские аэропорты. Проблемы затронули рейсы из Португалии, Франции и Польши.

Напомним, 4 декабря завершилась официальная часть саммита НАТО в Лондоне. Трамп провёл в британской столице ряд встреч, добился, чтобы участники альянса увеличили расходы на НАТО.

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