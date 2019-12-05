Москва, , 22:20 — REGNUM В конце декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит регулярные рейсы по направлению Москва-Будапешт, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Стало известно, что рейсы будут выполняться из Международного аэропорта «Жуковский». На сайте авиаперевозчика уточнили и дату первого полета по новому направлению — 28 декабря. Планируется, что рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, время вылета из Москвы — 12.30, в Москву из Будапешта — 14.15. Ориентировочное время в пути составит 2 часа 55 минут.

Добавим, что открытие «Уральскими авиалиниями» рейса в Будапешт — еще один шаг компании по пути расширения ее географического охвата.