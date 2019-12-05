Москва, , 22:19 — REGNUM Синоптики, которые прогнозируют в начале декабря погоду на новогоднюю ночь, имеют особый дар и связь с астрологией или космологией. Об этом ТАСС заявил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя. Ещё, вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом», — сказал Вильфанд.

По его словам, на сегодняшний день можно с высокой уверенностью давать прогнозы погоды на срок в пять-шесть дней, а через несколько лет эти сроки, возможно, составят семь дней, однако давать точные прогнозы на более поздние сроки в ближайшие десятилетия и даже века будет невозможно.