Южно-Сахалинск, , 21:39 — REGNUM Японская авиакомпания AirDo, выполняющая преимущественно чартерные рейсы, планирует пустить самолеты по направлению Осака — Южно-Сахалинск, сообщает информационный портал Tourister.ru.

Ожидается, что с большой долей вероятности первый рейс будет выполнен в конце весны, в мае, чтобы ответить на спрос со стороны туристов из Японии на поездки в Россию. Продажи билетов на 2−6 мая 2020 года на первый чартерный полет в Южно-Сахалинск стартуют после Нового года, ближе к дате станут известны ориентировочное расписание и примерная частота рейсов.

Добавим, что в этом году авиакомпания AirDo отметила свой 20-й день рождения, и уже два десятилетия осуществляет полеты между островом Хоккайдо и остальными регионами Японии, а также выполняет чартерные рейсы в Таиланд. Теперь она будет летать и в Россию.