Москва, , 21:37 — REGNUM Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В любом случае, какое бы решение суда ни было, будут соответствующие возможности для подачи апелляции в другие инстанции, в вышестоящие», — сказал Песков.

По его словам, защита Жукова сможет воспользоваться возможностями для подачи апелляции в соответствующие инстанции, если это будет необходимо.

Ранее гособвинение запросило для видеоблогера и студента НИУ ВШЭ Егора Жукова четыре года колонии. Как ожидается, приговор суда будет оглашён 6 декабря.

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