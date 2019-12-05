Село Рыркайпий, Чукотский АО, , 21:35 — REGNUM Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

У села Рыркайпий сейчас находится 56 белых медведей, которые питаются тушами оставшихся с осени моржей. По словам представителя фонда Татьяны Миненко, почти все медведи худые.

Администрация села принимает меры, чтобы дикие животные не подошли ещё ближе людям.

«На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия — репетиции, концерты, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах», — сообщили в фонде.

Такая проблема возникла из-за того, что погода в этом году на Чукотке необычно тёплая, поэтому лёд у берега слишком тонкий: медведи боятся идти по нему.

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