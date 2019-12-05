Санкт-Петербург, , 21:45 — REGNUM Паромная компания MOBY SPL объявила об отмене всех рейсов круизного парома Princess Anastasia («Принцесса Анастасия») на период до 8 января 2020 года.

Случившееся в компании объясняют «необходимостью проведения дополнительных технических работ, для осуществления которых предусмотрена постановка парома в стационарный сухой док».

Напомним, после ноябрьского инцидента в водах Швеции судно встало на внеплановый ремонт, и все круизы, начиная с 14 ноября, начали последовательно отменяться. И вот теперь сорваны путешествия и у тех, кто хотел отправиться на пароме по Балтике в новогодние или рождественские праздники.

MOBY SPL в очередной раз принесла извинения за эту ситуацию и доставленные неудобства.

Клиентам, планировавшим путешествие в период с 14 ноября по 29 декабря 2019 года, компания предлагает перенос отдыха на круизный сезон 2020 года, который начнется 21 марта. Также возможна отмена бронирования и возврат денежных средств.

Тем, у кого сорваны новогодний или рождественский круизы (с 30 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.), компания предлагает круизные маршруты с посещением Риги во время майских праздников, с 30 апреля по 14 мая 2020 года и возмещение разницы в сумме бронирования за счет перевозчика.

Возможны другие варианты путешествий по странам Прибалтики и Скандинавии во время новогодних праздников либо отмена бронирования и возврат денежных средств.

Напомним, по данным СМИ, 6 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия», шедший из Стокгольма в Хельсинки, а затем в Санкт-Петербург, якобы наскочил на мель возле острова Лидингё в Швеции. В тот момент на борту находилось 1065 человек. Судно вернулось в порт шведской столицы.

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В компании MOBY SPL настаивали, что вернуться в порт Стокгольма парому пришлось в связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома и перезапуском генератора. После чего паром отправился в док.

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