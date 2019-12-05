Краснодар, , 21:18 — REGNUM Удмуртия получила субсидию в размере 8,8 млн рублей на развитие волонтёрства. Об этом сообщил министр спорта республики Александр Варшавский на своей странице в одной из социальных сетей.

Он уточнил, что средства направят на создание центра добровольчества и поддержку волонтёрского движения.

Сертификат на предоставленную субсидию вручила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Международного форума добровольцев в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что Удмуртия вошла в 10 регионов России, которые одержали победу в конкурсе на создание центров поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий.

По словам руководителя дирекции года добровольца Ксении Разуваевой, при выборе победителей комиссия учитывала востребованность создания ресурсного центра в каждом из регионов-участников конкурса, опыт работы в данной сфере, а также актуальность системы обучению волонтёров и продвижения культуры безопасности.