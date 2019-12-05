Москва, , 22:01 — REGNUM Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве, был переведён из СИЗО «Бутырка» в Москве в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом 5 декабря, со ссылкой на информированные источники в следственных органах, сообщает ТАСС.

Поясняется, что Соколова переводят для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В центре психиатрии он проведёт около месяца.

Историку предстоит серия комплексных обследований, за ним на протяжении всего срока пребывания в центре имени Сербского будут наблюдать специалисты.

Напомним, 63-летний историк и бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в совершении убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Он был помещён под арест в СИЗО «Бутырка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соколова предполагается перевести на психиатрическую экспертизу в профильную клинику Москвы.

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