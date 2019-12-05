Москва, , 21:05 — REGNUM Американское руководство беспочвенно обвинило правительство РФ в связях с «хакерами», которые ранее были внесены в санкционный список за свою «деятельность». Об этом говорится в комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова.

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«Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнёров», — говорится в комментарии.

Российский посол также отметил, что РФ давно предлагает американской стороне связи для совместной работы в сфере кибербезопасности, однако официальный Вашингтон игнорирует эти предложения и предпочитает вешать на Россию «ярлык преступника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии американского следствия, граждане РФ Максим Якубец и Игорь Турашев поучаствовали в мошеннической схеме по присвоению собственности и денег при помощи установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Минюст США назвал Якубца разработчиком подобного плана, который действовал с 2011 года. По версии американского следствия, оба гражданина РФ на сегодняшний день находятся в России.

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