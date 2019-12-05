* запрещённая в России организация

Липецк, , 20:49 — REGNUM В Липецке 4 декабря по обвинению в экстремизме арестовали трёх членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Б этом 5 декабря сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Уголовное дело было возбуждено 2 декабря. Три человека подозреваются в участии в деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», запрещённой на территории РФ, и её структурного подразделения «Местная христианская религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Липецка».

По ходатайству следователя СО УФСБ России по Липецкой области в отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.