Владимир, , 20:40 — REGNUM Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов 5 декабря провёл совещание, темой которого стал конфликт на стекольном заводе «Раско» в посёлке Анопино Гусь-Хрустального района. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в нём в том числе приняли участие глава администрации Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, гендиректор ООО «Раско» Андрей Евстигнеев и бывший руководитель предприятия Виталий Миронов со своими юристами.

После конфликта хозяйствующих субъектов завод продолжает работать, сотрудники выполняют свои обязанности, и производство не будут останавливать.

Губернатор Владимир Сипягин в курсе произошедшего, и он поручил главе Гусь-Хрустального района взять ситуацию под личный контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 декабря местные жители сообщили о «рейдерском захвате» завода. Позже появилась информация, что бывший арендатор не мог договориться с новым руководством, а также о том, что на предприятии использовалась нелегальная рабочая сила.

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