Тверь, , 20:13 — REGNUM Жители Твери возложили цветы к памятнику небесного покровителя города Михаила Тверского в день его памяти, который отмечается 5 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства Тверской области, руководство Твери, общественные организации, духовенство, школьники, юнармейцы, суворовцы, жители столицы Верхневолжья. Жителей региона с памятной датой поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Став первым великим князем всея Руси, Михаил Ярославич воплотил идеал сильного и мудрого правителя, чья жизнь определялась безграничной любовью к Отечеству и своему народу. Он начал борьбу за освобождение Руси от ордынского ига, одержав первую победу над татаро-монголами в Бортеневской битве, а затем добровольно отправился на казнь и ценой собственной жизни спас тверскую землю от разорения. Сегодня, семь столетий спустя, духовный подвиг святого благоверного князя Михаила Тверского почитается в России и во всем православным мире как образец верности христианским ценностям и преданного служения Родине», — говорится в поздравлении губернатора.

К памятнику Михаилу Тверскому возложили княжеский плащ и меч, как символ доблести и подвига благоверного князя. Затем состоялся молебен, после чего участники мероприятия возложили цветы.

В День памяти Михаила Тверского в Воскресенском кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Савва и митрополит Виктор, на службе присутствовал губернатор Игорь Руденя. В учреждениях культуры региона проходят уроки мужества и истории, книжные выставки. На светодиодных экранах на улице Трехсвятской областного центра демонстрируются фильмы «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Дом Спаса». В Городском саду у памятного креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба «Дружина» заступили на пост исторической памяти. 6 декабря в Тверском императорском дворце состоится лекция «Михаил Тверской».