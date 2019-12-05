Екатеринбург, , 19:55 — REGNUM В Свердловской области активно развиваются медицина и санитарная авиация. Кроме того, 1 декабря 100 фельдшерско-акушерских пунктов и 27 государственных медицинских организаций подключены к интернету, что существенно облегчило жизнь и медикам, и пациентам.

Как отмечает начальник областного медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова, теперь сельские фельдшеры могут записывать своих пациентов к узким специалистам. Также облегчена выдача необходимых направлений и документов. Но главное — сельские фельдшеры имеют возможность связываться со специалистами из районных больниц и получать телеконсультации.

В 2020 году к интернету подключат ещё 100 ФАПов. А в 2021-м в сети появятся все фельдерско-акушерские пункты области. Работа идёт в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации.

Что касается санитарной авиации, то сейчас в регионе создано 29 вертолетных площадок. В Сысертской центральной райбольнице по нацпроекту «Здравоохранение» построена сортировочно-эвакуационная площадка. Теперь медицинская специализированная экстренная помощь стала доступнее для жителей Сысертского городского округа. До областных медучреждений полёт продлится не больше 20 минут, что очень важно с учётом многочисленных автомобильных заторов.

Новая площадка сможет принимать вертолёты и по ночам. Уже в день открытия на ней приземлился вертолёт «Ансат» национальной службы санитарной авиации. Пациентке, живущей в Сысерти, потребовалась экстренная госпитализация в областную клиническую больницу.

«Было очень комфортно заходить на посадку. Сортировочно-эвакуационная площадка построена по всем правилам: просторная, ровная, без помех для вертолёта», — поделился впечатлением командир воздушного судна «Ансат» Павел Тытыкало.

Всего по нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 году из федерального бюджета на развитие санитарной авиации Свердловской области было выделено 112,7 млн рублей. Ещё 27,6 млн направили из бюджета региона. Всего задействованы пять вертолётов. Эти воздушные суда с начала года эвакуировали более 600 пациентов.

А из областной детской больницы №1 выписана маленькая девочка, которая была спасена с помощью метода экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поступила она туда в сентябре, когда ей было два месяца. Она стала первой пациенткой, которую помог спасти аппарат «ЭКМО», купленный в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В больнице у ребёнка нашли довольно редкий врожденный порок, при котором левая коронарная артерия отходит не от аорты, а от легочной артерии». Как отмечает завотделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев, первый месяц жизни человека давление в лёгочной артерии высокое, и дети с этим диагнозом чувствуют себя хорошо. Но затем давление снижается, и возникает сброс крови из левой коронарной артерии в сторону ствола легочной артерии. Это приводит к ухудшению кровоснабжение миокарда и его способности сокращаться и вызывает сердечную недостаточность.

«В ходе операции была выполнена транслокация (перемещение) левой коронарной артерии в аорту. Но когда начали снижать параметры аппарата искусственного кровообращения, стало понятно, что сердце не может самостоятельно перекачивать кровь», — рассказал детский кардиохирург.

Аппарат ЭКМО выполняет две функции. Он насыщает кровь кислородом, а также под нужным давлением нагнетает её в сосуды. Фактически на время он берёт на себя функции сердца. К нему и было решено подключить маленькую пациентку. Это сделали в Свердловской областной клинической больнице №1. 11 дней с помощью этого аппарата ей компенсировали сердечную недостаточность.

После тог, как функцию сердца восстановили, производительность аппарата ЭКМО начали снижать, а затем и вовсе его отключили. Но состояние девочки оставалось тяжёлым. Лишь ещё через 25 дней врачи смогли адаптировать её к самостоятельному дыханию, а также компенсировать сердечную недостаточность. Затем она была переведена в кардиоревматологическое отделение.

«Мы очень рады, что совместными усилиями удалось спасти жизнь маленькой пациентке. Надеемся, что и в дальнейшем новая методика будет помогать в достижении таких прекрасных результатов», — говорит заместитель главного врача ОДКБ по педиатрии Марина Макаровская.