Москва, , 19:47 — REGNUM Эскалатор самой большой протяжённости в Москве появится на Большой кольцевой линии (БКЛ) метроплитена. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

«Уникальный наклонный ход эскалатора — длиной более 130 метров — сделают на станции «Марьина роща», — сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент готова натяжная камера, которую начали сооружать еще в мае — часть конструкций станций глубокого заложения метро, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами.

На поверхности станции завершаются работы по возведению вестибюля, к настоящему времени почти готов его первый этаж, осталось залить фундаменты под эскалаторы и их двигатели, рассказал чиновник.