Мурманск, , 20:58 — REGNUM Ставшие уже традиционными «Дни Кольской АЭС» состоятся в Информационном центре по атомной энергии на ледоколе «Ленин» в городе Мурманске. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Роэнергоатома.

Акция состоится с 10 по 13 декабря. На борту ледокола «Ленин» во время экскурсий будут проходить викторины об истории и сегодняшней работе Кольской АЭС, самой крупной атомной станции на севере Европы. Участники викторины будут награждены памятными подарками и призами.

Кроме того, в рамках акции состоится беседа на «Большом радио» с заместителем директора Кольской АЭС Игорем Кутузовым, также запланирована встреча мурманских студентов с сотрудниками атомной станции. Атомщики поведают о секретах профессионального мастерства, расскажут, какие профессии особо востребованы в отрасли.

Специально для школьников запланирован интеллектуальный марафон «Ставка на уран», где команды участников поделятся знаниями об атомной отрасли. Завершатся «Дни Кольской АЭС» салютом из воздушных шаров над Кольским заливом. В каждом шаре будут вложены пожелания жителей города атомной станции в Заполярье.

Стоит отметить, что просветительский проект «Дни Кольской АЭС в Мурманске» проходит ежегодно с 2008 года и уже успел стать доброй традицией в городе. Кольская АЭС является крупным поставщиком электроэнергии в Заполярье, а также высокотехнологичным предприятием, с которым многие хотели бы связать свою карьеру. Станция расположена на реке Имандра в 200 км от Мурманска.

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