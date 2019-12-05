Москва, , 19:26 — REGNUM Всероссийский форум добровольцев завершился позитивно, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян.

«Утверждать так можно как минимум по двум причинам. Во-первых, уже действует некая сеть по реализации социальных проектов, которая помогает объединять волонтёров и координировать их работу. И это было представлено на форуме и продемонстрировано как рабочая структура. Государство не собирается формировать государственную волонтёрскую систему, а выбрало более разумный путь, модель поддержки и соучастия там, где необходимо привлечение волонтёров. Конечно, эта модель была обкатана раньше — на Сочинской олимпиаде, на Чемпионате мира по футболу, но гораздо важнее то, что сейчас есть несколько десятков тысяч волонтёрских начинаний и далеко не все они затухают. Вдвое увеличен грантовый фонд на волонтёрские проекты, в этом году подано около 28 тысяч заявок. Конечно, не все они будут удовлетворены, но все равно, несколько тысяч проектов получат поддержку именно в том виде, как их предлагают волонтёры, а не требуют какие-то грантовые правила», — рассказал Пётр Кирьян в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Во-вторых, исследования показывают, что число граждан, поддерживающих волонтёрские проекты, периодически принимающих участие в их работе, — довольно значительное: около 14% сограждан. Конечно, эта сумма получена методом сложения и в конкретном моменте может быть меньше. Но если даже и суммарно, это не только в Москве или Санкт-Петербурге, а и в регионах вовлечены в волонтёрские проекты — экология, помощь старшим, военно-патриотические, образовательные, культурные, туристические проекты — то это явление органическое. Не надо устраивать кампанию по просвещению, по информированию граждан, достаточно развивать волонтёрское сообщество и учить волонтёров развивать свои навыки — организацию, координацию», — отметил руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

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