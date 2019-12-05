Ставрополь, , 18:41 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров решил узнать мнения жителей региона о том, стоит ли сделать 31 декабря текущего года выходным днем. Сам губернатор положительно оценивает эту идею.

«Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с 31 на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года <…> Лично мне нравится эта идея. А что думаете вы, уважаемые подписчики?», — написал Владимиров на своей странице в Instagram и запустил онлайн-голосование.

По состоянию на 18:30 92% проголосовавших выбрали вариант «Да». Отметим, что установить такое решение на региональном уровне возможно лишь при одобрении краевого парламента.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. Однако позже министр труда России Максим Топилин пояснил, что такие решения правительство принимает заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать последний день 2019 года нерабочим не представляется возможным.

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