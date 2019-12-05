Лос-Анджелес, США, , 18:34 — REGNUM Одного из сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса обвиняют в «домогательствах» к мёртвой женщине, сообщает 5 декабря The Los Angeles Times.

По информации издания, инцидент произошёл на месте преступления, куда сотрудник полиции прибыл по вызову.

Следователи утверждают, что полицейский отключил свой персональный видеорегистратор, а затем оголил и ощупывал грудь женщины, мёртвое тело которой и стало причиной вызова полиции.

Тем не менее, с других камер видеонаблюдения были получены доказательства его «приставаний».

Полицейский департамент Лос-Анджелеса от комментариев воздерживается. Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-полицейским в Уфе грозят реальные сроки по делу об изнасиловании