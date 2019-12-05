Лос-Анджелес, США, 5 декабря 2019, 18:34 — REGNUM Одного из сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса обвиняют в «домогательствах» к мёртвой женщине, сообщает 5 декабря The Los Angeles Times.
По информации издания, инцидент произошёл на месте преступления, куда сотрудник полиции прибыл по вызову.
Следователи утверждают, что полицейский отключил свой персональный видеорегистратор, а затем оголил и ощупывал грудь женщины, мёртвое тело которой и стало причиной вызова полиции.
Тем не менее, с других камер видеонаблюдения были получены доказательства его «приставаний».
Полицейский департамент Лос-Анджелеса от комментариев воздерживается. Расследование продолжается.
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