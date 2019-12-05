Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Государственный департамент США объявил о вознаграждении суммой до 5 млн долларов за информацию, которая поможет американским правоохранительным органам задержать гражданина РФ Максима Якубца. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции.

По информации Минюста США, Якубец совершил попытку кражи 220 млн долларов со счетов. Минфин США также объявил о введении санкций в отношении Максима Якубца и Игоря Турашева. По данным ведомства, оба гражданина РФ сейчас проживают в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, граждане РФ поучаствовали в мошеннической схеме по присвоению собственности и денег при помощи установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры.

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