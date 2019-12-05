Курск, , 18:24 — REGNUM В Курской области усилят работу по привлечению автомобилистов к административной ответственности за самовольную парковку, в частности — на газонах. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам главы города Виктора Карамышева, в 2019 году в Курске провели 27 рейдов. С 2015 года количество составленных протоколов о неправильной парковке увеличилось в пять раз, в том числе в 4,4 раза больше водителей привлекли к ответственности за парковку на газонах.

В мэрии понимают, что причина этой проблемы кроется в недостатке парковочных мест и росте количества транспорта в городе, однако работу продолжат. Рейдов станет ещё больше. Также было внесено предложение назначить контролирующих специалистов по парковке на проблемных улицах.