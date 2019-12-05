Архангельск, 5 декабря 2019, 18:21 — REGNUM Мэр Архангельска Игорь Годзиш в интервью телеканалу «Регион29» признался, что не начал сортировать мусор.
На вопрос приступил ли градоначальник к сортировке мусора, Годзиш ответил:
Он также отметил, что для ввода раздельного сбора мусора Архангельску предстоит преодолеть ряд препятствий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с нового года в Архангельске должна заработать новая система обращения с отходами. Переработку отходов она пока не предусматривает — двухконтейнерный сбор мусора планируют ввести позже.