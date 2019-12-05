Архангельск, , 18:21 — REGNUM Мэр Архангельска Игорь Годзиш в интервью телеканалу «Регион29» признался, что не начал сортировать мусор.

На вопрос приступил ли градоначальник к сортировке мусора, Годзиш ответил:

«Честно скажу — пока еще нет… Не то чтобы я не созрел… надо подумать, как сделать нормальную контейнерную площадку. Надо начать с этого».

Он также отметил, что для ввода раздельного сбора мусора Архангельску предстоит преодолеть ряд препятствий.

«Очень многие люди сегодня поддерживают раздельный сбор мусора, но по факту, есть технические ограничения, которые надо преодолеть. Решить этот вопрос не так просто, особенно там где есть мусоропроводы», — сказал мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с нового года в Архангельске должна заработать новая система обращения с отходами. Переработку отходов она пока не предусматривает — двухконтейнерный сбор мусора планируют ввести позже.