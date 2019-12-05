Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:17 — REGNUM На Ямале главный врач одной из больниц Ноябрьска Олег Шалаев призвал родителей-антипрививочников поставить своим детям прививки от кори. Его обращение опубликовано в официальной группе мэрии на страницах соцсети ВКонтакте.

Медик обратился к людям не только как главврач, доктор медицинских наук и профессор, но и как отец. Он просит родителей серьёзно подумать перед тем, как поставить подпись в отказе от вакцины.

Поводом для такого шага послужила неутешительная статистика. Около 700 детей Ноябрьска пока не привиты от кори. При этом в трёх городах Ямала ранее были отмечены вспышки этого заболевания. Если учесть, что население активно мигрирует, то вспышка может появиться в любой точке региона.

«Убедительно прошу всех родителей города Ноябрьска привить своих детей от кори, не имеющих противопоказания к данной прививке», — заключил профессор.