Владикавказ, , 18:04 — REGNUM Подпольный игорный клуб обнаружили полицейские в квартире жилого дома в городе Владикавказе. Работу клуба пресекли, в против хозяйки возбудили уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе МВД России по Северной Осетии.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен и пресечен факт организации и проведения азартных игр с использованием интернета», — сказано в сообщении.

Игровой клуб был устроен в квартире дома по улице Карла Маркса. Из помещения полицейские изъяли восемь персональных компьютеров, роутер, вай-фай приемники, а также денежные купюры.

По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержана 40-летняя жительница Владикавказа. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.