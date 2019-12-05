Ставрополь, , 18:04 — REGNUM Дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса может быть возбуждено против ректора Ставропольского государственного педагогического института (СГПИ) Людмилы Редько. Ей инкриминируется незаконная организация занятий в корпусах, неуказанных в лицензии вуза, пишет NewsTracker.

Ранее Рособрнадзор запретил проводить занятия в некоторых зданиях СГПИ из-за того, что в них отсутствуют специальные условия для инвалидов. Однако, несмотря на это, занятия в корпусах продолжились.

Действия ректора, как считают правоохранительные органы, могут попадать под статьи УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное предпринимательство».

Сообщается, что в настоящее время материалы в отношении Редько находятся на рассмотрении в следственном управлении СУ СК РФ по Ставрополью. Проводится доследственная проверка.